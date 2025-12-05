Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft

Фото: 123RF.com/mehaniq

Роскомнадзор не блокирует доступ к игровой платформе Minecraft. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.

В ведомстве отметили, что ряд телеграм-каналов, написавших о блокировке игры и якобы внесении ее в перечень запрещенных, распространяют недостоверную информацию.

При этом ранее Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox. Решение было принято в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

В ведомстве подчеркнули, что мониторинг игры неоднократно подтверждал неспособность модерации обеспечить безопасность материалов. В Госдуме назвали блокировку Roblox абсолютно верным и своевременным решением.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собирается направить в Роскомнадзор письма и жалобы граждан России по поводу блокировки Roblox. Она добавила, что понимает и разделяет обеспокоенность людей.

