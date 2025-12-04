Форма поиска по сайту

04 декабря, 19:12

Технологии
Адвокат Зернов: Roblox может вернуться при соблюдении законов РФ

Может вернуться? Что известно о блокировке игровой платформы Roblox в России

Роскомнадзор принял решение о блокировке игровой платформы Roblox в связи с распространением противозаконного контента. Есть ли шансы на ее возвращение и при каких обстоятельствах это может произойти – в материале Москвы 24.

Проблемная платформа

Фото: 123RF.com/mehaniq

Сообщения о массовых сбоях в работе игровой платформы Roblox в России начали поступать днем 3 декабря. Вскоре Роскомнадзор объявил о ее полной блокировке на территории РФ.

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
из сообщения ведомства

При этом регулятор напомнил, что неоднократно направлял администрации сервиса уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Также в Роскомнадзоре высказали опасения относительно безопасности несовершеннолетних пользователей.

"Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию, ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь. Случаи подобного противоправного поведения в отношении детей уже давно носят неединичный характер как в США, так и в России", – заявили в ведомстве.

Ранее с критикой в адрес платформы выступила журналист The Guardian Сара Мартин, которая в рамках расследования зарегистрировалась там как восьмилетняя девочка. Она рассказала, что ее персонаж сразу же подвергся кибербуллингу и сексуальным домогательствам, несмотря на активированные настройки родительского контроля. Вскоре после этого появилась информация, что с нового года все пользователи игровой онлайн-платформы Roblox будут проходить возрастную проверку по фото.

В России также неоднократно предупреждали об опасностях Roblox. К примеру, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец критиковала платформу после появления в Сети кадров с воссозданием в игре аварии на Чернобыльской АЭС.

"Играть в то, что унесло такое количество жизней и повлияло на здоровье огромного количества людей, недопустимо, поэтому такое нужно блокировать и ограничивать с просвещением для родителей", – сказала она.

Кроме того, киберполиция МВД РФ сообщала о схемах мошенничества, нацеленных на детей через эту платформу. По информации ведомства, злоумышленники за внутриигровую валюту предлагали несовершеннолетним выполнить различные задания. На практике за счет этих действий мошенники получали доступ к банковским приложениям родителей.

"Не смогли обеспечить безопасность"

Фото: 123RF.com/hryshchyshen

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что сама платформа не представляла угрозы, а проблема заключалась в коммуникации внутри нее.

Вишенкой на торте было появление внутри этого игрового пространства и в этих пресловутых бесконтрольных чатах экстремистов и террористов, которые занимались там насаждением своей радикальной идеологии.
Сергей Боярский
председатель комитета Госдумы по информационной политике

По словам депутата, мошенники также могли просить детей фотографировать банковские карты родителей, что в итоге приводило к хищению денежных средств со счетов россиян.

Первый зампред того же комитета Антон Горелкин указал в своем телеграм-канале, что раньше платформа шла на контакт с российскими властями и удаляла противоправный контент, однако затем диалог внезапно прекратился.

"Считаю, что вакуум, возникший на месте Roblox, скоро заполнится кем-то еще. Будет ли это российский проект или иностранный, неважно: требования к соблюдению законодательства одинаковы для всех, кто хочет присутствовать на нашем рынке", – обратил внимание депутат.

В то же время член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул в беседе с РИА Новости системную проблему безопасности иностранных сервисов. Он указал, что внутренняя модерация Roblox фактически не работает и закрывать на это глаза невозможно.

"Ограничение доступа к Roblox еще раз подтверждает: иностранные цифровые сервисы, ориентированные на детей, зачастую демонстрируют полную неспособность обеспечить элементарную безопасность своих пользователей", – уточнил Немкин.

При этом зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов объяснил "Ленте.ру", что администрация игры сама изначально ограничила доступ российским пользователям, а главное – не обеспечила безопасность.

"К сожалению, это вынужденная мера. Но могу сказать, не надо сильно переживать на эту тему. Уж недостатка игрушек у детей точно нет", – сказал парламентарий.

В то же время в Сети появились десятки роликов, где школьники с грустью прощаются с Roblox. На видео некоторые дети плачут, а одна девочка захотела написать письмо Деду Морозу с желанием разблокировать платформу. Также в Сети появилась петиция с призывом возобновить ее работу в РФ. По мнению ее авторов, Roblox необходим для цифрового будущего России, так как с его помощью легче осваивать навыки программирования.

В связи с этим психиатр-нарколог Алексей Казанцев обратил внимание, что у многих детей и подростков сформировалась серьезная зависимость от Roblox, сообщает Life.ru. Поэтому эксперт рекомендовал родителям в случае необходимости обращаться к специалистам.

"Они (игроки. – Прим. ред.) полностью погружаются в свой собственный мир. Так что зависимость опасная, и, кроме как со специалистом, ее никак не проработать", – уточнил психиатр.

Однако адвокат Олег Зернов отметил в разговоре с РИА Новости, что решение Роскомнадзора может быть обжаловано в суде, а блокировка в теории снята.

Ограничение доступа к Roblox осуществляется органом исполнительной власти во внесудебном порядке и может быть снято через суд в результате рассмотрения жалобы со стороны заинтересованных лиц, в том числе представителей разработчика игры.
Олег Зернов
адвокат

По словам адвоката, не исключено, что блокировку могут снять, если компания начнет выполнять предписания Роскомнадзора и соблюдать российское законодательство.

"Полагаю, что предмет спора заключается в достаточности принимаемых разработчиками мер по модерированию потенциально опасного контента, в этой связи можно допустить отмену блокировок в случае изменения политики компании", – добавил Зернов.

При этом эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин в беседе с изданием "Абзац", наоборот, допустил, что аналогичные блокировки могут коснуться и других крупных неподконтрольных сервисов, не имеющих российского юридического лица и игнорирующих законодательство РФ. Например, игры Minecraft, предположил специалист.

В то же время Муртазин уточнил, что к блокировке прибегают постепенно. Исходя из этого, "руки могут дойти" и до Minecraft, допустил эксперт.

Веткина Анастасия

технологиидетиистории

Яндекс.Метрика