03 декабря, 11:58

Технологии

В России произошел сбой в работе игры Roblox

Фото: depositphotos/romankosolapov

Пользователи в России пожаловались на сбой в работе игры Roblox. Это следует из информации, размещенной на портале Downdetector.

Онлайн-платформа для создания и распространения игр не открывается с самого утра среды, 3 декабря. С начала дня зафиксировано свыше 2,3 тысячи жалоб. Больше всего сообщений о сбоях отправили жители Хабаровской края, Сахалинской и Магаданской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Многие пользователи указали на неполадки в работе мобильного приложения и сайта. Помимо этого, фиксируются обращения об общем сбое в Roblox и проблемах с доступом к личному кабинету.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Немкин предупреждал о высоком риске общения детей со злоумышленниками в Roblox. По его словам, платформа остается пространством с крайне низким порогом входа, минимальной проверкой личности и слабой модерацией. Он подчеркнул, что эти проблемы делают платформу уязвимой для мошенников.

Позднее Роскомнадзор заявил, что неоднократно направлял администрации игры Roblox уведомление с требованием удалить запрещенные материалы. В частности, в игровом пространстве присутствует неподобающий контент, который может негативно влиять на духовно-нравственное развитие детей. Также, по данным ведомства, там создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

Популярную онлайн-игру Roblox могут запретить в России

