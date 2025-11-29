РКН неоднократно требовал от Roblox удалить запрещенные материалы на площадке

Фото: 123RF.com/miglagoa

Роскомнадзор неоднократно направлял администрации игры Roblox уведомление с требованием удалить запрещенные материалы, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что РКН направлял в адрес администрации игры уведомления в соответствии с решением уполномоченных органов. Мониторинг Roblox много раз подтверждал, что внутренняя система модерации не способна обеспечить полную безопасность материалов, появляющихся на платформе.

Помимо этого, в игровом пространстве присутствует неподобающий контент, который может негативно влиять на духовно-нравственное развитие детей, а также создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что в Roblox существует высокий риск общения детей со злоумышленниками. По его словам, платформа остается пространством с крайне низким порогом входа, минимальной проверкой личности и слабой модерацией.

Идею блокировки игровой платформы также поддержала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. Она заявила, что Roblox не содержит для детей ничего хорошего.

