Омбудсмен Мишонова поддержала идею блокировки Roblox в РФ

Фото: 123RF.com/diegothomazini

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова поддержала идею блокировки игровой платформы Roblox, заявив, что она не содержит для детей ничего хорошего.

"Госдума может рассмотреть вопрос о блокировке Roblox, если подтвердится связь игры с преступлениями. Я бы заблокировала эту заразу, даже если не подтвердится", – указала она в своем телеграм-канале.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что в Roblox существует высокий риск общения детей со злоумышленниками. По его словам, платформа остается пространством с крайне низким порогом входа, минимальной проверкой личности и слабой модерацией.

Депутат добавил, что эти проблемы делают платформу уязвимой для злоумышленников. Тем более сама архитектура Roblox создавалась без должного учета рисков, а мини-игры, чат-каналы и сторонние инструменты делают контроль контента практически невозможным.

СМИ сообщали, что с января 2026 года все пользователи Roblox будут проходить проверку возраста. Для этого игрокам потребуется загрузить свое фото или видео, а после проверки все материалы удалятся подрядчиком платформы. Компания приняла данную меру, чтобы обезопасить детей от общения со злоумышленниками.

