Владимир Путин назначил Максима Кутомкина заместителем секретаря Совбеза РФ

Фото: kremlin.ru

Максим Кутомкин назначен заместителем секретаря Совбеза России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Другим указом президент освободил от аналогичной должности Олега Храмова. Храмов занимал пост заместителя секретаря Совбеза РФ с 2017 года. До этого он работал в органах государственной безопасности и ФСБ.

Ранее Путин подписал указ о назначении директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александра Алимова на должность заместителя главы дипведомства.

С 2022 года Алимов занимал пост главы департамента МИД по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.

