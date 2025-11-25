Путин освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генпрокурора России

Фото: TASS/ITAR/Станислав Красильников

Владимир Путин подписал указ об отстранении Геннадия Лопатина от должности заместителя генерального прокурора РФ, которую он занимал с 2011 года. Данный документ опубликован на сайте, где размещается правовая информация.

Как сообщил источник ТАСС, 63-летний Лопатин может быть назначен на пост руководителя судебного департамента при Верховном суде РФ.

В сентябре 2025 года Совфед РФ назначил Игоря Краснова, который ранее занимал должность генпрокурора России, председателем Верховного суда РФ. Профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству посчитал, что его кандидатура отвечает конституции и закону о статусе судей.

Теперь Краснов будет работать на должности председателя ВС РФ в течение 6 лет. По этой причине Путин подписал указ о его освобождении с поста генерального прокурора России. На эту позицию президент выдвинул кандидатуру Александра Гуцана, который работал с 2018 по 2025 год полпредом российского лидера в СЗФО.

Указ о назначении Гуцана на должность генпрокурора глава государства подписал в конце сентября.

