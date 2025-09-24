Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда

Фото: kremlin.ru

Совет Федерации назначил Игоря Краснова, занимавшего должность генерального прокурора, председателем Верховного суда России. Данное решение было принято единогласно на пленарном заседании.

Как заключил профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству, кандидатура Краснова ответила всем требованиям, согласно конституции и закона о статусе судей. Он назначен на данную должность сроком на шесть лет.

По этой причине Владимир Путин подписал указ об освобождении Краснова с позиции генпрокурора.

Пост главы Верховного суда стал вакантным 22 июля 2025 года из-за смерти председателя высшей судебной инстанции Ирины Подносовой. Она скончалась после тяжелой болезни на 72-м году жизни.

После этого исполняющим обязанности председателя Верховного суда назначили его экс-заместителя Юрия Иваненко. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить Краснова на эту должность. С решением был согласен и Иваненко.

На позицию генпрокурора Путин выдвинул кандидатуру Александра Гуцана. Известно, что он учился на одном крусе с нынешними зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, министром юстиции Константином Чуйченко и замгенпрокурора Николаем Винниченко.

В 2000-х годах Гуцан работал помощником заместителя генерального прокурора по особым поручениям, был замдиректора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Винниченко. С 2007 по 2018 год занимал пост заместителя генпрокурора Юрия Чайки.