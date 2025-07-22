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22 июля, 09:25

Политика

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась в Москве. Ей был 71 год, пишет РИА Новости, ссылаясь на инстанцию.

"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова", – указали в пресс-службе.

Информацию подтвердил источник из ее окружения в беседе с ТАСС. Собеседник агентства рассказал, что причиной смерти стала продолжительная болезнь, однако он не уточнил, о каком именно заболевании идет речь.

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975-м она окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. Подносова обучалась на одном курсе с Владимиром Путиным.

Свою карьеру она начала в том же году, получив должность консультанта отдела юстиции Леноблисполкома. Уже в период с 1978 по 1979 год Подносова работала на Вольском заводе строительных изделий Саратовской области в качестве юриста. Она числилась последовательно юрисконсультом, старшим юрисконсультом и главой юридического отдела.

В последующие годы Подносова переехала в Ленинградскую область, получив место судьи Лужского городского суда в 1990 году, а в 2003 году она стала его председателем. В период с 2002 по 2012 год она была членом Совета судей Ленинградской области, а в 2006–2008 и 2010–2012 – его главой.

В 2013-м Подносова была назначена заместителем председателя Ленинградского областного суда, а с 2016 года вошла в Совет судей РФ. В 2017-м она стала руководителем того же суда.

В 2018–2020 годах Подносова возглавляла Второй апелляционный суд общей юрисдикции. По данным СМИ, в связи с возрастным ограничением (70 лет) ее полномочия сохранялись на протяжении пяти лет вместо положенных шести.

В июле 2020 года Совет Федерации назначил ее заместителем председателя Верховного суда и главой Судебной коллегии по экономическим спорам. Верховный суд она возглавила 17 апреля 2024 года после смерти прошлого главы Вячеслава Лебедева. Причем она являлась единственным кандидатом на эту должность.

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