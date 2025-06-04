Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла на 52-м году жизни

Фото: телеграм-канал "Татьяна Сахарова"

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова ушла из жизни в возрасте 51 года. Об этом рассказали близкие Сахаровой в ее телеграм-канале.

"Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах. О дате и месте прощания сообщим позже", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сенатор ушла из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Информацию о смерти Сахаровой также подтвердила ее пресс-секретарь Анастасия Бочарова.

Сахарова родилась в Донецке. С 1996 по 2012 год она работала в Североморском отделении Сбербанка. После перешла на государственную службу в администрацию Североморска. С декабря 2019 года Сахарова руководила исполнительным комитетом мурманского отделения "Единой России".

В октябре 2021 года она получила мандат сенатора от Мурманской области.

