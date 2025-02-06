Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Умер бывший первый замглавы МИД РФ Владимир Титов, ему было 66 лет. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами", – написал Карасин в телеграм-канале.

Вспоминая о Титове, он отметил жесткий характер бывшего замглавы МИД, его умение отстаивать свою позицию и уважение, которое к нему проявляли другие сотрудники министерства.

Титов родился в 1958 году. Он получил высшее образование в Московском государственном институте международных отношений, а с 1980 года начал свою карьеру в МИД. Титов занимал различные дипломатические должности как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом. В частности, он работал в посольстве России в Швеции и был послом в Болгарии.

С 2005 года он работал заместителем главы МИД, с 2013-го – первым заместителем. Титов сложил полномочия в июле прошлого года, когда Владимир Путин освободил его от должности. В его обязанности входили контроль отношений со странами Европы и административные вопросы.

За свои заслуги он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орденами Александра Невского и Почета, а также другими наградами.



