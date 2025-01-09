"Самый бедный президент" Мухика отказался от лечения рака

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Бывший лидер Уругвая Хосе Мухика отказался от дальнейшего лечения рака и попрощался с соотечественниками. Он рассказал об этом в рамках интервью журналу Busqueda.

"Я умираю. Рак пищевода теперь захватывает печень. Это ничем не остановить. Почему? Я уже стар, и у меня две хронические болезни", – приводят журналисты слова Мухики.

По словам политика, его организм уже не сможет перенести ни хирургического вмешательства, ни химиотерапии.

Заявление 89-летнего экс-президента в кратчайшие сроки стало одной из важнейших новостей в Латинской Америке. Ведущие СМИ региона начали распространять его слова на своих первых страницах.

Бывший лидер Уругвая не менее известен во всем мире. С уважением к нему относятся не только политики левого толка, к числу которых принадлежит он сам, но и люди, придерживающиеся правых взглядов.

Мухику принято считать "самым бедным президентом" в мире. Это связано с тем, что он всегда оставался жить в сельском доме, отдавая ему предпочтение даже во время президентского срока. При этом политик жертвовал свою зарплату на благотворительность, оставляя для личного пользования лишь ее десятую часть.

Ранее от рака скончался экс-президент Перу Альберто Фухимори. Он умер на 87-м году жизни. Политик известен тем, что уже после того, как он покинул пост главы государства, его приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях против человечности, злоупотреблении властью и коррупции.

