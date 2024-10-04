NYT: здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые его штаб не хочет отвечать

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Здоровье кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа вызывает вопросы, на которые его штаб отказывается отвечать. Об этом пишет газета New York Times.

"Если он победит, Трамп может войти в Овальный кабинет с целым спектром потенциальных поводов для беспокойств, говорят медицинские эксперты: связанные с сердцем риски, возможные последствия июльского покушения, снижение умственных способностей, естественное для возраста", – указано в материале.

Кроме того, по данным медэкспертов, индекс массы тела политика-республиканца, по имеющимся данным о его росте и весе, находится лишь чуть ниже границы диагноза "ожирение", а в ходе предыдущих исследований у Трампа был повышенный уровень холестерина в крови.

Издание отмечает, что новые данные о здоровье Трампа его команда не озвучивала ни после того, как в 2020 году политик перенес коронавирус, ни после недавнего покушения.

В материале отмечается, что в случае победы на выборах Трамп станет старейшим президентом США, так как на момент вступления в должность ему будет на несколько месяцев больше, чем нынешнему президенту Джо Байдену во время инаугурации.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп боится деменциии из-за страдавшего болезнью Альцгеймера отца Фреда Трампа. По данным издания The Washington Post, примерно в нынешнем возрасте кандидата в президенты США, заболевание начало развиваться у его отца.