Мелания Трамп назвала чудом, что ее супруг остался жив после двух покушений

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Супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания назвала чудом тот факт, что ее муж остался жив после двух покушений, и поблагодарила Секретную службу за работу. Об этом она заявила в интервью Fox News.

По ее словам, в момент второго покушения она была в Нью-Йорке и увидела это по телевизору.

"Я снова ему позвонила, и он был в порядке, потому что Секретная служба отлично сработала. Эти ребята были великолепны. Я думаю, что оба раза произошло чудо", – сказала Трамп.

При этом экс-первая леди раскритиковала работу нынешней американской администрации. Супруга бывшего президента подчеркнула, что страна страдает – люди не могут обеспечить семьи обычными товарами первой необходимости.

"По всему миру идут войны. Солдаты умирают. Они умирают из-за того, что в нынешней администрации слабые руководители", – добавила Мелания, призвав американцев на голосовании "решить, чего они действительно хотят".

О новой попытке покушения на Трампа стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь по подозреваемому и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп сообщил, что не пострадал в результате произошедшего.

Личность задержанного удалось установить. Им оказался Райан Уэсли Рут. В своих соцсетях он выступал в поддержку Украины и демократов. По неофициальным сведениям, он помогал вербовать американцев для участия в боях против России в зоне СВО.

Первое покушение произошло 13 июля во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.