Трамп боится деменции из-за страдавшего болезнью Альцгеймера отца – СМИ

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Экс-президент США Дональд Трамп боится деменциии из-за страдавшего болезнью Альцгеймера отца Фреда Трампа – старшего, сообщает The Washington Post.

Газета ссылается на бывшего топ-менеджера Trump Organization, который не сомневается, что Трамп боится болезни. При этом он подчеркнул, что бывший президент не скажет об этом и не признается.

Трампу сейчас 77 лет, и, как пишет издание, примерно в этом возрасте заболевание начало развиваться у его отца. Комментируя это, экс-президент признавался, что вид отца, страдающего болезнью Альцгеймера, заставил его задуматься вслух о бессмысленности жизни.

Несмотря на это, Трамп использует это заболевание как политическое оружие и регулярно обвиняет президента США Джо Байдена в деменции.

28 февраля американский президент отправился в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд для регулярного медосмотра, который должен проводиться каждый год.

Согласно прошлогоднему заключению, здоровье президента США позволяет ему исполнять свои обязанности без ограничений.

До этого некоторые политики требовали от Байдена пройти тест на деменцию. Причиной послужили различные симптомы в его поведении, включая проблемы с памятью и сбивчивую походку. При этом тест на когнитивные способности не входит в ежегодный медицинский осмотр.

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