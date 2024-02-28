Байден отправился в военно-медицинский центр для планового медосмотра

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Президент США Джо Байден отправился в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд для регулярного медосмотра. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили представители американского президента, результаты его осмотра будут известны позднее в среду, 28 февраля.

Согласно заключению лечащего врача Байдена, опубликованному в феврале 2023 года, здоровье президента США позволяет ему исполнять свои обязанности без ограничений.



Ранее член палаты представителей Кен Бак рассказывал, что в американский конгресс планируется ввести резолюцию, которая призывает правительство отстранить от власти Байдена.

В частности, документ будет ссылаться на 25-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение лидера страны, если большая часть его администрации и вице-президент будут уверены в его неспособности выполнять функции президента.

До этого ряд американских политиков потребовали от Байдена пройти тест на деменцию. Причиной послужили различные симптомы в его поведении, включая спутанное сознание, проблемы с памятью и сбивчивую походку. При этом тест на когнитивные способности не входит в ежегодный медицинский осмотр, уточняли ранее СМИ.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп призвал протестировать умственные способности всех кандидатов на пост лидера страны. Он уточнял, что сам проходил такой тест дважды.

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