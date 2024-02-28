Карлсон обвинил власти США в "сливе" информации о встрече со Сноуденом

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Журналист Такер Карлсон обвинил власти США в "сливе" информации о его встрече с бывшим экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на его интервью блогеру Лексу Фридману.

По его словам, Сноуден не хотел, чтобы о встрече кому-либо стало известно, в связи с чем журналист никому не рассказывал о ней.

"Единственная причина, по которой я вам это рассказываю, Semafor сообщило об информации, которую получило от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств в якобы свободной стране", – отметил Карлсон.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Карлсон во время поездки в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб и с Тарой Рид, которая обвиняет президента Соединенных Штатов Джо Байдена в домогательствах.

Карлсон до этого рассказал, что адвокаты предупреждали его о возможном задержании в США за интервью с Владимиром Путиным. По словам юристов, американское правительство могло задержать Карлсона за нарушение санкций. Такие доводы не устроили журналиста, и он решил обратиться к главному адвокату юридической фирмы.

Тот сообщил, что многое будет зависеть от вопросов, который Карлсон задаст российскому президенту, а также от того, покажется ли журналист "слишком любезным" по отношению к Путину. При этом, как признался Карлсон, в России он не чувствовал себя в опасности.

До этого Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следило Агентство национальной безопасности США. Он также рассказал, что подготовка к интервью велась два года.

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