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Такер Карлсон заявил, что адвокаты угрожали ему задержанием в США за интервью с Путиным
Фото: kremlin.ru
Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что адвокаты предупреждали его о возможном задержании в США за интервью с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.
По словам юристов, американское правительство могло задержать Карлсона за нарушение санкций. Такие доводы не устроили журналиста, и он решил обратиться к главному адковату этой юридической фирмы.
Тот сообщил, что многое будет зависеть от вопросов, который Карлсон задаст российскому президенту, а также от того, покажется ли журналист "слишком любезным" по отношению к Путину.
При этом, как признался Карлсон, в России он не чувствовал себя в опасности.
Ранее Такер Карлсон заявил, что перед интервью с Владимиром Путиным за ним следило Агентство национальной безопасности США. Он также рассказал, что подготовка к интервью велась два года.
Интервью Карлсона с Владимиром Путиным было опубликовано на сайте журналиста 9 февраля. Позднее оно появилось на сайте Кремля.
Российский лидер, говоря о популярности этого интервью, пояснил, что в мире желают узнать альтернативную точку зрения. Однако американскому слушателю будет непросто понять "историческую часть" беседы с журналистом, указал Путин.
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