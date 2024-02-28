Такер Карлсон заявил, что адвокаты угрожали ему задержанием в США за интервью с Путиным

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Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что адвокаты предупреждали его о возможном задержании в США за интервью с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

По словам юристов, американское правительство могло задержать Карлсона за нарушение санкций. Такие доводы не устроили журналиста, и он решил обратиться к главному адковату этой юридической фирмы.

Тот сообщил, что многое будет зависеть от вопросов, который Карлсон задаст российскому президенту, а также от того, покажется ли журналист "слишком любезным" по отношению к Путину.

При этом, как признался Карлсон, в России он не чувствовал себя в опасности.

Ранее Такер Карлсон заявил, что перед интервью с Владимиром Путиным за ним следило Агентство национальной безопасности США. Он также рассказал, что подготовка к интервью велась два года.

Интервью Карлсона с Владимиром Путиным было опубликовано на сайте журналиста 9 февраля. Позднее оно появилось на сайте Кремля.

Российский лидер, говоря о популярности этого интервью, пояснил, что в мире желают узнать альтернативную точку зрения. Однако американскому слушателю будет непросто понять "историческую часть" беседы с журналистом, указал Путин.

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