Карлсон назвал идиотами тех, кто считает, что РФ может быть причастна к смерти Навального

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Американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает, что Россия может быть причастна к смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает РИА Новости.

"Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит. На самом деле в России на 100 миллионов больше людей и у нее гораздо более сильный промышленный потенциал. Это просто безумие", – сказал журналист.

Он также добавил, что понятия не имеет, был ли Навальный убит или нет, поскольку этот человек его не очень интересовал.

О смерти Навального стало известно днем 16 февраля. Он скончался в исправительной колонии № 3. По сведениям УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, самочувствие политика ухудшилось после прогулки, во время которой он потерял сознание. Медики пытались реанимировать его, однако спасти не удалось.

Спустя время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обвинения супруги осужденного Юлии Навальной в адрес Владимира Путина, которая заявила о якобы причастности главы государства к гибели ее мужа. По словам Пескова, такие заявления являются абсолютно голословными.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что примет целый ряд вариантов действий из-за гибели политика. После стало известно, что США 23 февраля уведомят о новом масштабном пакете антироссийских санкций.

