ЕС потребовал международного и прозрачного расследования по поводу смерти Навального

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Евросоюз потребовал от России разрешения на проведение независимого расследования в связи со смертью Алексея Навального. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по результатам заседания европейских глав МИД, куда была приглашена супруга Навального Юлия.

По его словам, сейчас Евросоюз вместе с союзниками прилагает усилия для того, чтобы призвать Россию к ответу.

"ЕС заставит Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций", – передает ТАСС слова Борреля.

Также глава дипслужбы ЕС высказал возмущение в связи с гибелью Навального. Он подчеркнул, что на встрече многие главы европейских дипведомств выразили соболезнования супруге и детям политика.

16 февраля Навальный скончался в исправительной колонии № 3. По данным УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, политик почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать его полчаса.

Президент США Джо Байден пообещал принять целый ряд вариантов действий из-за гибели политика.



Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО