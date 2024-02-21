Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что перед интервью с Владимиром Путиным за ним следило Агентство национальной безопасности США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Карлсона, подготовка к интервью велась два года. Он утверждает, что держал это в секрете, так как российские власти предупреждали его об отмене интервью в случае утечки данных.

Карлсон также рассказал, что ему и его другу поступили звонки от журналистов американской газеты The New York Times, которые спрашивали его о том, когда состоится интервью с Путиным. Он заявил, что они не могли этого знать, так как он не говорил о планирующемся интервью даже своим близким родственникам. По его мнению, спецслужбы США специально передали эту информацию журналистам, чтобы попытаться сорвать интервью.

Вызвавшее ажиотаж в мире интервью Карлсона с Путиным было опубликовано на сайте журналиста 9 февраля. Позднее оно появилось на сайте Кремля.

Российский лидер, говоря о популярности этого интервью, пояснил, что в мире желают узнать альтернативную точку зрения. Однако американскому слушателю будет непросто понять "историческую часть" беседы с журналистом, указал Путин.



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