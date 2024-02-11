Интервью Путина Карлсону набрало около 1 млрд просмотров во всем мире – Симоньян

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Количество просмотров интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону достигло около 1 миллиарда на всех источниках и на всех языках. Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Симонян, только в соцсети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, без учета количества просмотров на сайте Такера, в других медийных источниках, на других языках.

"Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью. Это самое успешное, самое знаковое и историческое, действительно, медийное событие в истории человечества. Если мы берем журналистику, конечно", – заявила Симоньян.

Она также подчеркнула, что историческим это интервью считают не только россияне, но и американцы, об этом они говорят в социальных сетях и в прессе.

Интервью Путина американскому журналисту было записано 6 февраля. Оно продлилось около 2 часов 7 минут. Во время беседы Путин ответил на 60 вопросов журналиста, включая острые темы. Пост Такера Карлсона с интервью в социальной сети X собрал более ста миллионов просмотров.