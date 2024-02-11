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Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался донести до западного зрителя идеологию Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Как отметил Песков, Такер Карлсон является зеркалом американского общественного мнения. Он отметил, что граждане США мало интересуются зарубежьем, именно поэтому было важно им донести идеологию Путина.

По словам Пескова, именно поэтому важна историческая часть интервью. Пресс-секретарь президента отметил, что историческая справка, наверняка, будет очень тяжело восприниматься западной аудиторией. Однако на Западе есть много специалистов, историков, которые будут живо ею интересоваться.

"Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе, у западных зрителей и читателей. Но там есть огромное количество специалистов по нашей стране, есть огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которые тоже будут очень живо интересоваться наверняка", – подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Путин опирается на очень глубокое знание истории, свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников.

"Он очень часто и много работает с архивными документами", – сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Карлсону приходится "несладко" на Западе после интервью с Владимиром Путиным. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Карлсон является умным человеком, поэтому предвидел подобную реакцию со стороны Запада.