Песков заявил, что журналисту Карлсону будет "несладко" после интервью с Путиным

Фото: kremlin.ru

Американскому журналисту Такеру Карлсону приходится "несладко" на Западе после интервью с Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого выложил у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

"Учитывая, что коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым, они не гнушаются ничем абсолютно. Поэтому определенные опасения, что еще до начала интервью будут какие-то гонения на Карлсона бедного присутствовали", – заявил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Карлсон является умным человеком, поэтому предвидел подобную реакцию со стороны Запада. Однако, как утверждает Песков, именно это интервью добавило журналисту популярности.

Кроме того, официальный представитель Кремля уточнил, что Карлсон сам предложил организовать интервью с Путиным, на которое довольно быстро согласился российский президент.

"Мы активно просмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. Пришли к выводу, что нужно рекомендовать президенту дать такое интервью", – заключил Песков.

Интервью Карлсона и Путина было записано 6 февраля. Сам американский журналист выложил разговор в 2 часа ночи 9 февраля по московскому времени, а уже утром текст беседы с президентом РФ опубликовали на сайте Кремля.

Длилось интервью около 2 часов 7 минут. Во время разговора Путин ответил на 60 вопросов Карлсона, включая активно обсуждающиеся темы. За примерно 14 часов с момента появления в Сети публикация с интервью в соцсети X набрала более 100 миллионов просмотров, а видео на YouTube – 5 миллионов просмотров.



Число просмотров интервью Карлсона с Путиным приблизилось к 170 миллионам