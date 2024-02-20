На сайте объявлений появились эксклюзивные товары, связанные с Такером Карлсоном

Фото: avito.ru

На просторах интернета появились товары, связанные с американским журналистом Такером Карлсоном, который взял интервью у Владимира Путина. На сайтах объявлений можно найти от пакетов-маек до часов как у репортера.

Кроме того, в настоящий момент доступные к приобретению книги Карлсона по завышенной цене. В Сети представлены произведения за 3 500 рублей, а кто-то за ту же сумму продает комплект из двух.

Один из продавцов предлагает приобрести часы Rolex, как у Карлсона. Однако заявленная цена на них в десятки раз меньше, чем в официальных магазинах. Кроме того, на сайте объявлений можно найти подарочный комплект, в который входит ручка, запонки и галстук "как у Такера".

"Видели столик, за которым беседовал Такер Карлсон? Предлагаю почти такой!" – подписал товар продавец.

Вызвавшее ажиотаж в мире интервью Карлсона с Владимиром Путиным было опубликовано на сайте журналиста 9 февраля. Позднее оно появилось на сайте Кремля.

Российский лидер, говоря о популярности этого интервью, пояснил, что в мире желают узнать альтернативную точку зрения. Однако американскому слушателю будет непросто понять "историческую часть" беседы с журналистом, указал Путин.

Карлсон не только провел интервью с президентом России, но и посетил разные места Москвы. В частности, он спустился в столичную подземку, восхитившись красотой станции метро "Киевская". Вместе с тем журналист посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где примерил национальный бурятский костюм.

Число просмотров интервью Карлсона с Путиным приблизилось к 170 миллионам