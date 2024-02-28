Указ Байдена по запрету передачи данных из США будет направлен против шести стран – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci

Указ американского лидера Джо Байдена, запрещающий передачу данных из США, будет направлен против России, Ирана, Китая, КНДР, Кубы и Венесуэлы, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

В частности, президент США уполномочит Минюст подготовить правила, ограничивающие продажу указанным странам и любым организациям, связанным с ними, информации о местонахождении, здоровье и генетике американцев. Ограничения также коснутся финансовой информации, биометрических данных и других видов информации.

В Белом доме сообщили, что 28 февраля Байден подпишет указ, запрещающий передачу данных из США в некоторые страны. Этот документ является самым значительным из всех принятых президентом мер по защите данных американцев. Он дает генеральному прокурору полномочия предотвращать широкомасштабную передачу персональных данных граждан Штатов в страны, вызывающие обеспокоенность.

Ранее Минфин США обнародовал новые масштабные санкции против России. Ограничения затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Санкционные списки также опубликовали американский Минторг и Госдепартамент.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские санкции являются циничной и наглой попыткой вмешаться во внутренние дела страны, однако они не заставят Москву отказаться от защиты коренных национальных интересов.



Санкции США в адрес НСПК не повлияют на работу платежных сервисов в РФ