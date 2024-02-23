Санкции США не заставят Россию отказаться от защиты своих интересов – посол Антонов

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Американские санкции в отношении России – это циничная и наглая попытка вмешаться во внутренние дела страны, однако они не заставят Москву отказаться от защиты коренных национальных интересов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит ТАСС.

По словам Антонова, новые ограничения – это очередная попытка заставить Россию отказаться от защиты коренных национальных интересов и внести раскол в российское общество накануне президентских выборов.

Дипломат отметил, что новый пакет санкций не стал сюрпризом для Москвы. При этом Антонов указал, что своими действиями администрация США хоронит "все те крупицы, на которые еще можно было надеяться в плане гипотетической стабилизации российско-американских отношений".

В пятницу Минфин США обнародовал новые масштабные санкции против России. Ограничения затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Санкционные списки также опубликовали американский минторг и Госдепартамент. В общей сложности под ограничения попали порядка 500 физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран. В частности, 63 компании из России, 16 – из Турции, восемь – из Китая, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, по одной из Южной Кореи и Индии.