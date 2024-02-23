ЕС ввел санкции против уполномоченных по правам ребенка в регионах за "похищение детей"

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В рамках тринадцатого пакета санкций против России Евросоюз внес в черный список уполномоченных по правам ребенка в ДНР, ЛНР и других регионах. Причиной санкций стали обвинения в "похищении детей" на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Под "похищением" Евросоюз подразумевает эвакуацию детей из зоны боевых действий. Так, под европейские санкции попали заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Ольга Никишина, директор Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой Народной Республики Светлана Майборода, уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике Инна Швенк, уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюква, а также уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций в отношении РФ. Ограничительные меры введены против 106 физических и 88 юридических лиц. В общей сложности санкции наложены на более двух тысяч физических и юридических лиц.

В качестве ответной меры Россия расширила ограничительные меры против граждан ЕС. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

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