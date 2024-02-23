Россия расширила ответный список санкций против граждан ЕС

Фото: Москва24/Лидия Широнина

Россия расширяет ограничительные меры против граждан ЕС в качестве ответной меры на новый пакет антироссийских санкций. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства", – говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что очередные санкции Евросоюза являются незаконными. Министерство предупреждает, что Москва будет каждый раз давать своевременный и адекватный ответ на подобные действия.

В заявлении также указывается, что ЕС "теряет ощущение реальности в антироссийской горячке". Москва понимает, что для Брюсселя такая политика уже стала универсальным способ выстраивания коммуникации.

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций в отношении РФ. Он вступит в силу позднее, когда выйдет публикация в официальном журнале союза.

В документе уточняется, что ограничительные меры введены против 106 физических и 88 юридических лиц. В общей сложности санкции наложены на более двух тысяч физических и юридических лиц. Кроме того ЕС включил в список 27 организаций якобы за поддержку российского военно-промышленного комплекса.



"Деньги 24": о влиянии санкций США на москвичей