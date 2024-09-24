В Кремле не считают выборы президента США вопросом "номер один"

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Грядущие в США выборы президента не являются приоритетными для России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона занимается лишь собственными проблемами. На вопрос о предпочтительном для России кандидате президентской гонки в Штатах Песков заявил, что "это должно быть вопросом для американских избирателей, чем они сейчас и живут – ожиданием этих выборов".

Он также акцентировал внимание на том, что в преддверии выборов в США происходит жесткая борьба.

"Но, поверьте мне, это не вопрос номер один для нас", – подытожил представитель Кремля.

Песков не раз заявлял, что дела США не находятся в приоритете у Владимира Путина, так как для него важнее забота о россиянах и стране. Однако тогда он отметил, что Кремль собирается поддерживать Камалу Харрис в предвыборной гонке.

Песков подчеркивал, что в период проведения выборов в США Россия может только наблюдать за процессом.

Выборы нового американского президента состоятся 5 ноября. По данным агентства Reuters, рейтинги двух кандидатов до проведения теледебатов были практически равными: согласно общенациональному опросу от 8 сентября, уровень поддержки Трампа составил 48%, а Харрис – 47%.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Его конкурент от Демократической партии Камала Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

