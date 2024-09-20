Трамп пожаловался на недостаточную поддержку американских евреев

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пожаловался на недостаточную поддержку американских избирателей еврейского происхождения, сообщает газета The New York Times.

"После всего, что я сделал для Израиля, я получил только 24% голосов американских евреев", – сказал политик.

По его словам, если он проиграет на выборах, последствия коснутся американских евреев. Трамп подчеркнул, что они "голосуют за врага" в лице Демократической партии, представители которой наложили на них "проклятие".

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Его конкурент от Демократической партии Камала Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

Выборы нового американского президента состоятся 5 ноября. По данным агентства Reuters, рейтинги двух кандидатов до проведения теледебатов были практически равными: согласно общенациональному опросу от 8 сентября, уровень поддержки Трампа составил 48%, а Харрис – 47%.

