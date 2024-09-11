Guardian: европейские дипломаты были поражены отказом Трампа говорить об Украине

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Европейские дипломаты оказались поражены словами кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа о желании остановить конфликт между Россией и Украиной, передает газета Guardian.

Трамп в ответ на вопрос, желает ли он победы Киеву над Владимиром Путиным, сказал, что хочет остановить конфликт и спасти человеческие жизни.

Кроме того, по версии издания, дипломаты из Европы перед дебатами находились в подвешенном состоянии и надеялись на то, что другой кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сможет хорошо на них выступить.

Также один из дипломатов рассказал, что каждое утро он отслеживает рейтинг популярности политиков в США. Однако ему сложно наслаждаться завтраком из-за противоречивых показателей.

Первые предвыборные дебаты между Трампом и Харрис прошли в США 10 сентября. В ходе дебатов оба кандидата выступили с громкими заявлениями.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

После эфира Трамп заявил, что модераторы дебатов были "очень несправедливыми" по отношению к нему. Между тем в штабе Харрис царило "праздничное настроение".

