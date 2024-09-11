Камалу Харрис обвинили в использовании наушников во время теледебатов с Дональдом Трампом

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Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис заподозрили в использовании во время теледебатов беспроводных наушников. Об этом сообщил американский диджей Джонни Кинг в соцсети X.

В своей публикации он сравнил фото наушников с фотографией Харрис в похожих на них сережках.

"Сегодня ночью в ходе теледебатов с Дональдом Трампом Камала Харрис была с сережками Nova H1 Audio, которые являются беспроводными наушниками", – говорится в посте Кинга.

По мнению диджея, именно из-за наушников Харрис постоянно делала заметки во время дебатов, хоть и изначально была договоренность, что кандидаты этим заниматься не будут.

Первые предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис прошли в США 10 сентября. В ходе дебатов оба кандидата выступили с громкими заявлениями.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

После эфира Трамп заявил, что модераторы дебатов были "очень несправедливыми" по отношению к нему. А вот в штабе Камалы Харрис царит "праздничное настроение", сообщил телеканал CNN со ссылкой на ее советников.