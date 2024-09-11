Маск заявил о фактическом управлении США Камалой Харрис

Фото: AP Photo/Julia Nikhinson

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил в соцсети X, что кандидат на должность президента США Камала Харрис уже фактически управляет страной, поскольку действующий лидер страны Джо Байден редко появляется на работе.

"В конце концов, если Камала может делать великие дела, почему она этого не сделала на посту вице-президента?" – задал вопрос Маск.

Он также выразил уверенность в том, что другой кандидат на пост президента США Дональд Трамп может справиться с задачей намного лучше, чем Харрис.

Теледебаты между Харрис и Трампом состоялись ранее в Филадельфии. Политолог Малек Дудаков заявил в эфире радио КП, что очевидного победителя или проигравшего в них не было.

Это, по его словам, пойдет на пользу Харрис, так как для нее риски были высоки. Как утверждает эксперт, демократы боялись, что она вновь допустит ошибки, которые иногда происходят с Харрис во время публичных выступлений.

"Боялись и повторения июньских дебатов, на которых, как мы помним, Байден разгромно проиграл, и это в общем-то покончило с его президентской кампанией, но этого не случилось", – уточнил Дудаков.

Однако политолог указал, что такой благоприятный исход для Харрис не означает достижение победы. По словам эксперта, достойное выступление обеспечила ей команда.

В начале дебатов политики обменялись резкой критикой в адрес друг друга. Так, Харрис обвинила Трампа в том, что тот оставил "ужасное наследие" после своего президентства, а Трамп заявил, что у Харрис нет как таковой политической программы. Он также раскритиковал действующую администрацию США за высокую инфляцию и миграционную политику.