Трамп на дебатах с Харрис назвал США нацией в упадке

Фото: ТАСС/EPA/POOL/DEMETRIUS FREEMAN

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в данный момент находятся в серьезном упадке. Об этом он сообщил во время дебатов на ABC News со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис.

Так, Харрис в своем заключительном слове по итогам дебатов заявила, что в случае победы на выборах она собирается создать в США "экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес и новые семьи". Кроме того, она заверила, что будет защищать фундаментальные права и свободы США.

В ответ на это Трамп задался вопросом, почему демократы не реализовали все эти планы за прошедшие 3,5 года, что они были у власти.

"Почему она ничего не сделала? Мы – нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире", – заявил республиканец.

Он также выразил опасение, что из-за серии конфликтов по всему миру, которые начались во время пребывания демократов у власти в США, в мире может начаться третья мировая война. Трамп заключил, что граждане США не должны приносить свою страну в жертву из-за дурного политического руководства.

После окончания дебатов предвыборный штаб Харрис заявил о ее готовности ко второму раунду теледебатов.

"Под ярким светом американцы увидели выбор, с которым они столкнутся этой осенью на избирательных участках: двигаться вперед с Камалой Харрис или идти назад с Трампом. Вот что они увидели сегодня вечером и что они должны увидеть на вторых дебатах в октябре. Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам. А Дональд Трамп?" – говорится в заявлении команды Харрис.

Трамп, в свою очередь, заявил, что это были его лучшие дебаты за все время, поскольку в них участвовали "трое против одного", предположительно, имея в виду саму Харрис и модераторов площадки ABC News. По мнению республиканца, его выступление ознаменовало собой большую победу.

Первый раунд предвыборных теледебатов между Трампом и Харрис прошел в ночь на 11 сентября. В начале мероприятия оба кандидата выступили с резкой критикой в адрес друг друга. К примеру, Харрис упрекнула Трампа в том, что он выстраивает свою предвыборную программу на помощи миллиардерам. Тот в ответ раскритиковал действующую администрацию Белого дома за высокую инфляцию и миграционную политику.

Когда речь зашла о конфликте на Украине, Трамп вновь пообещал, что сможет завершить его еще до вступления в должность президента. Он также раскритиковал президента США Джо Байдена за отсутствие контактов с Владимиром Путиным.

Харрис рассказала о том, что встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским за несколько дней до начала СВО и поделилась с ним некой развединформацией США.