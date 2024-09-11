Харрис заявила, что мировые лидеры смеются над Трампом

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Вице-президент США, кандидат в президенты страны от демократов Камала Харрис заявила, что мировые лидеры насмехаются над экс-президентом Штатов Дональдом Трампом. Об этом она сообщила во время теледебатов на ABC News со своим оппонентом-республиканцем.

"Мировые лидеры насмехаются над Дональдом Трампом. Я говорила с представителями военного руководства, некоторые из них работали на вас, и они называют вас позорищем", – заявила Харрис, обращаясь к Трампу.

В ответ на это Дональд Трамп напомнил недавнее заявление Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США. По словам Трампа, российский президент был искренен в своих словах, потому что нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом и Харрис является "слабой".

Республиканец также процитировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что миру нужен сильный американский лидер, каковым является Трамп.

Владимир Путин заявил ранее, что раз Байден посоветовал своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Президент РФ также оценил ее смех, указав на то, что если он такой заразительный, то, следовательно, у нее все хорошо.

Тем не менее фаворитов президентской гонки в США должны выбирать сами американцы, добавил российский президент.