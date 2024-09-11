Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 05:38

Политика

Харрис заявила, что мировые лидеры смеются над Трампом

Фото: ТАСС/EPA/POOL/DEMETRIUS FREEMAN

Вице-президент США, кандидат в президенты страны от демократов Камала Харрис заявила, что мировые лидеры насмехаются над экс-президентом Штатов Дональдом Трампом. Об этом она сообщила во время теледебатов на ABC News со своим оппонентом-республиканцем.

"Мировые лидеры насмехаются над Дональдом Трампом. Я говорила с представителями военного руководства, некоторые из них работали на вас, и они называют вас позорищем", – заявила Харрис, обращаясь к Трампу.

В ответ на это Дональд Трамп напомнил недавнее заявление Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США. По словам Трампа, российский президент был искренен в своих словах, потому что нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом и Харрис является "слабой".

Республиканец также процитировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что миру нужен сильный американский лидер, каковым является Трамп.

Владимир Путин заявил ранее, что раз Байден посоветовал своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Президент РФ также оценил ее смех, указав на то, что если он такой заразительный, то, следовательно, у нее все хорошо.

Тем не менее фаворитов президентской гонки в США должны выбирать сами американцы, добавил российский президент.

Маск заявил, что поражение Трампа будет означать конец "настоящих выборов"

Читайте также


политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика