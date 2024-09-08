Захарова назвала смех Камалы Харрис гнетущим

Фото: AP Photo/Steven Senne

У кандидата на пост президента США Камалы Харрис гнетущий смех, считает официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Так она ответила в эфире "Москва. Кремль. Путин" на просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать недавнее заявление Владимира Путина о смехе Харрис.

Ранее российский лидер отметил, что Харрис заразительно смеется. Раз американский лидер Джо Байден посоветовал своим сторонникам поддержать ее кандидатуру, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать", добавил Путин.

"Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано", – отметила дипломат.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что ему нравится смех Харрис. Каждый должен влюбиться в него, заявил он.

В свою очередь, немецкий бизнесмен Ким Дотком назвал Путина шахматным гроссмейстером после его заявления о поддержке кандидатуры Харрис. Однако кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа смутил комментарий российского лидера. Он признался, что не знает, как на это реагировать.

