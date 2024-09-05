Бизнесмен Дотком: Владимир Путин – шахматный гроссмейстер

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Немецкий бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком назвал Владимира Путина шахматным гроссмейстером после заявления последнего о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на пост президента Америки. Об этом сообщает телеканал "360".

Соответствующее заявление российский лидер озвучил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Свое решение он объяснил рекомендацией бывшего фаворита России действующего президента США Джо Байдена. После снятия своей кандидатуры он выразил поддержку Харрис, с чем Путин оказался полностью солидарен.

Кроме того, президент РФ вместе с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым обратили внимание на заразительный смех кандидата на пост главы США от демократов. Они посчитали, что это может говорить о ее благополучии.

Помимо этого, российский лидер напомнил, что соперник Харрис от республиканцев Дональд Трамп ввел множество антироссийских санкций. А Харрис, если у нее все хорошо, может воздержаться от таких мер, предположил президент РФ.

В конце августа Харрис приняла официальную номинацию на пост американского лидера на предстоящих президентских выборах. При этом на должность вице-президента США будет баллотироваться губернатор от штата Миннесота Тим Уолц.