Путин назвал определение фаворитов на выборах президента США делом американцев

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Фаворитов президентской гонки в США должны выбирать сами американцы, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Не нам это определять", – подчеркнул президент РФ.

Российский лидер напомнил, что ранее фаворитом Москвы на выборах был действующий лидер Штатов Джо Байден, однако он снялся и порекомендовал поддержать вице-президента Камалу Харрис. РФ, по словам Путина, последует совету Байдена.

Между тем администрация президента США собирается предъявить Москве обвинение в якобы попытках повлиять на ход выборов в Соединенных Штатах, пишут западные СМИ. Выборы нового американского президента состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, а республиканцев – экс-президент Дональд Трамп.

