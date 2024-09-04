CNN: власти США планируют обвинить Россию во вмешательстве в выборы

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Администрация президента США Джо Байдена собирается предъявить России обвинение в якобы попытках повлиять на ход выборов в Соединенных Штатах, сообщает RT со ссылкой на CNN.

С таким заявлением в Белом доме планируют выступить 4 сентября. Одновременно министерство юстиции США объявит о мерах по противодействию этому "влиянию".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес РФ со стороны США в попытке влиять на выборы абсурдны. По словам политика, заявлений о якобы планах с российской стороны повлиять на американскую президентскую кампанию будет очень много по мере приближения выборов. Песков считает, что демократы и республиканцы эксплуатируют тему РФ и ее президента в ходе предвыборной борьбы.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия не вмешивается в президентские выборы в США, но и не питает иллюзий по поводу будущего. С его слов, РФ предоставит будущему лидеру Штатов шанс наладить отношения и снизить глобальную напряженность. Однако нынешняя ситуация большого оптимизма не внушает, уточнил зампред Совбеза.