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30 июля, 13:36

Политика

Песков назвал абсурдными обвинения со стороны США в попытке влиять на выборы

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Обвинения в адрес РФ со стороны США в попытке влиять на выборы абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы это решительно отвергаем", – сказал представитель Кремля, комментируя отчет Национальной разведки Штатов, в котором утверждается, что РФ, Иран и Китай продолжают попытки вмешательства в американские избирательные процессы.

По словам политика, заявлений о якобы планах с российской стороны повлиять на американскую президентскую кампанию будет очень много по мере приближения выборов. Песков считает, что демократы и республиканцы эксплуатируют тему РФ и ее президента в ходе предвыборной борьбы.

Россия и Владимир Путин, по сути, являются существенными факторами, подчеркнул он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия не вмешивается в президентские выборы в США, но и не питает иллюзий по поводу будущего. С его слов, РФ предоставит будущему лидеру Штатов шанс наладить отношения и снизить глобальную напряженность. Однако нынешняя ситуация большого оптимизма не внушает, уточнил зампред Совбеза.

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