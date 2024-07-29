Профессор Лихтман: Камала Харрис выиграет на выборах президента США

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Победу на предстоящих выборах президента США с большой вероятностью одержит вице-президент США Камала Харрис, уверен американский профессор Аллан Лихтман. Об этом сообщает News.ru.

Лихтман ранее прославился точностью своих прогнозов, угадав победу Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа на выборах президента Штатов. Для своего анализа он использует формулу "13 ключей к Белому дому", которая учитывает экономическое положение страны, социальное волнение, наличие скандалов и другие параметры.

В настоящий момент Харрис набирает 8 "да" и 5 "нет", однако итоговый результат будет опубликован после съезда Демпартии в августе, на котором демократы официально объявят своего кандидата.

При этом американский предприниматель Илон Маск предположил, что компания Google вмешивается в выборы президента США и блокирует поисковые запросы с Трампом. Об этом пишет RT, ссылаясь на публикацию Маска в соцсети X. Бизнесмен также подчеркнул, что Google навлечет на себя проблемы, если это действительно подтвердится.

21 июля Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил в качестве своей замены Харрис. 25 июля вице-президент США официально заявила, что будет участвовать в президентских выборах.

Позднее американские аналитики выяснили, что Харрис близка к Трампу по уровню поддержки. Сейчас она набирает 47% среди опрошенных избирателей, в то время как за Трампа собирается проголосовать 48% американцев.

