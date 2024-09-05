Захарова заявила, что США превращаются в неолиберальную диктатуру

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Ограничения на деятельность российских СМИ, устанавливаемые США, говорят об их деградации и трансформации в неолиберальную диктатуру. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат также подчеркнула, что действия Вашингтона не останутся без ответа и станут основанием для симметричных или асимметричных мер против американских СМИ.

По мнению Захаровой, США попирают свободу доступа к информации, а нападки на СМИ являются результатом операций спецслужб Запада по стерилизации информпространства. Официальный представитель МИД РФ отметила, что при этом правдивая информация о положении дел в мире остается востребованной.

Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, главного редактора Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала RT.

Среди фигурантов списка также Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Александр Неженцев, Константин Калашников, Андрей Кияшко, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Владимир Табак.

Кроме того, власти США объявили о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в американские выборы. Штаты ввели ограничения против 10 лиц и 2 организаций по обвинению в якобы враждебном влиянии на выборы.