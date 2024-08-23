Усманов назвал ошибкой Запада санкции против бизнеса РФ

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Санкционное преследование российских бизнесменов стало колоссальной ошибкой западных стран, поскольку теперь предприниматели инвестируют на родине и больше не питают иллюзий о беспристрастной западной судебной системе. Об этом заявил российский бизнесмен Алишер Усманов в интервью Corriere della Sera.

Он подчеркнул, что предприниматели, оказавшиеся под санкциями Запада, "не влияют на процесс принятия решений". Вместе с тем последствия от ограничительных мер оказались прямо противоположными изначальным целям Запада, добавил Усманов.

"Они хотели нанести ущерб российской экономике, а она растет. Они хотели наказать бизнес-элиту, а россияне вернули деньги домой. Российская экономика приспосабливается к санкциям, в то время как соседние рынки страдают", – добавил бизнесмен.

Усманов пояснил, что европейские страны отказываются от энергоресурсов РФ, в связи с чем вынуждены закупать их по значительно более высокой стоимости. По его мнению, санкции являются "признаком бессилия".

В июне Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии после того, как он направил серию уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях предприниматели.

Это, по мнению стороны бизнесмена, стало поводом для начала "политически мотивированных расследований против него" в Германии.

По информации СМИ, в период между 2018 и 2022 годами банк направил более десятка "абсурдных и необоснованных, если не заведомо ложных уведомлений" о якобы подозрительных операциях Усманова в отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ. По мнению стороны защиты, банк нарушил конфиденциальность данных клиента, распространил недостоверные утверждения о нем, а также грубо нарушил общие права личности.