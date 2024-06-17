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17 июня, 16:55

Экономика

Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Об этом ТАСС сообщил адвокат Усманова и подтвердил его представитель Петер Гаувайлер.

Иск против банка был подан после того, как он направил серию уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова. Это, по мнению стороны бизнесмена, стало поводом для начала " политическимотивированных расследований против него" в Германии.

"В качестве первого шага мы подали иск против франкфуртского отделения UBS Europe SE от имени лично Алишера Усманова с целью фундаментального выяснения обстоятельств судом и установления ответственности банка за причиненный ущерб", – информировал Гаувайлер, добавив, что на этом сторона Усманова не собирается останавливаться.

Из заявления для прессы следует, что в период между 2018 и 2022 годами банк направил более десятка "абсурдных и необоснованных, если не заведомо ложных уведомлений" о якобы подозрительных операциях Усманова в отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ. По мнению стороны защиты, банк нарушил конфиденциальность данных клиента, распространил недостоверные утверждения о нем, а также грубо нарушил общие права личности.

Из-за уведомлений банка в отношении Усманова начались расследования, в ходе которых были организованы обыски по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает Усманову, следует из заявления. По мнению стороны Усманова, такие действия подробно освещаются в СМИ и используются для продления санкций против бизнесмена.

Представитель Усманова заявил, что банк несет ответственность, в том числе за "каскад ошибочных решений" Генпрокуратуры Франкфурта и Совета ЕС в отношении бизнесмена.

До этого Усманов попросил освободить его от членства в правлении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В качестве причины, подтолкнувшей его к такому решению, он указал выход на пенсию. Там же Усманов указал, что больше планирует вести активную деятельность.

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