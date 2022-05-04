Алишер Усманов подал протест в суд на включение его в список санкций ЕС

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Предприниматель Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав включение в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иск был подан 29 апреля.

Усманов требует отменить решение о введении против него ограничительных мер, а также приостановить исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения.

Ранее бывший глава совета директоров Альфа-Банка Петр Авен рассказал о жизни под персональными санкциями Запада. Бизнесмен подчеркнул, что его жизнь изменилась по щелчку пальцев. По его словам, юристы не хотят работать с россиянами, а его партнеры по бизнесу боятся с ним даже встречаться, из-за чего оспорить это решение практически невозможно.

