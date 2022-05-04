ЕС хочет запретить физлицам и организациям из России покупать недвижимость в Европе – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций планирует запретить юридическим и физическим лицам из РФ приобретать недвижимость в странах Европы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Предполагается, что запрет будет касаться прямой или косвенной продажи или передачи прав собственности на недвижимость, которая находится на территории Евросоюза, а также доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России, который планируется представить в среду, 4 мая. Предполагается запретить трансляцию трех крупных российских вещателей, отключить от системы SWIFT Сбербанк и два других российских банка.

Также ожидается, что под санкции подпадут военнослужащие, причастные к преступлениям в Буче и Мариуполе. Глава Еврокомиссии добавила, что последим пунктом в перечне станет российская нефть.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.