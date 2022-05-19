Алишер Усманов решил развестись с Ириной Винер

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Бизнесмен Алишер Усманов и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова разводятся, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение дела о расторжении брака назначено на 7 июня. Усманов является истцом по данному гражданскому делу, а Винер – ответчиком.

Ранее Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав включение в санкционный список Евросоюза. Иск был подан 29 апреля.

Усманов требует отменить решение о введении против него ограничительных мер, а также приостановить исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения.