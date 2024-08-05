ЕС ввел санкции против гендиректора БелТА и белорусских журналистов

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Евросоюз ввел санкции в отношении гендиректора БелТА Ирины Акулович, а также ряда белорусских журналистов и силовиков, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Всего под ограничения подпали 28 человек, которых обвинили во "внутренних репрессиях" и "нарушениях прав человека". В санкционном списке оказались экс-руководитель пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Жук и ведущий телепрограммы "Сенат" на телеканале СТВ Никита Рачиловский.

Также санкции затронули заместителей главы Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД, некоторых судей, глав исправительных учреждений и прокуроров.

Всего ограничения ЕС в отношении Белоруссии применяются к 261 физическому лицу и 37 организациям.

Ранее Совет ЕС продлил еще на полгода все ограничительные меры против РФ, которые вводил с 2014 года. Таким образом, европейские санкции будут продлены до 31 января 2025 года. Решение принимается Советом ЕС автоматически два раза в год.

Сейчас санкции введены в отношении российской торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, а также против промышленности, транспорта и предметов роскоши. Ограничения также затрагивают импорт или передачу нефти и других продуктов из России в ЕС, приостановку вещания и лицензий в ЕС тех СМИ, которые поддерживают действия российских властей.

