Совет ЕС продлил на полгода все санкции против России

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Совет ЕС продлил еще на полгода все ограничительные меры против РФ, которые вводил с 2014 года. Об этом сказано в заявлении Совета.

Таким образом, европейские санкции будут продлены до 31 января 2025 года. Решение принимается Советом ЕС автоматически два раза в год.

Сейчас санкции введены в отношении российской торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, а также против промышленности, транспорта и предметов роскоши. Ограничения также затрагивают импорт или передачу нефти и других продуктов из России в ЕС, приостановку вещания и лицензий в ЕС тех СМИ, которые поддерживают действия российских властей.

"До тех пор, пока незаконные действия РФ продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, целесообразно сохранить все ограничения в силе", – сказано в заявлении Совета ЕС.

Совет ЕС одобрил 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня. В список попали 116 физических и юридических лиц, а также 61 организация (некоторые из которых расположены в третьих странах). Кроме того, ЕС ограничил транзит российского СПГ через европейские порты.

Более того, Евросоюз ввел санкции против российских артистов Shaman (Ярослава Дронова) и Полины Гагариной, а также актера Ивана Охлобыстина, главкома ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева, мэра Мариуполя Олега Моргуна, олигарха Игоря Алтушкина, гендиректора ИРИ Алексея Гореславского, гендиректора "Гидромаш" Александра Лузянина, топ-менеджеров НПО ПРЗ "Алмаз-Антей" Гурбича и Бранчугова.

